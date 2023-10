Lachgas, contant geld en illegale bar aangetroffen in Lekkerkerk

Print This Post

Bij een inval in een bedrijfspand aan de Twijnstraweg in Lekkerkerk (Zuid-Holland) zijn maandag onder meer lachgasflessen, een illegale bar en fiches met een inruilwaarde van zo’n 18.000 euro aangetroffen. Een 30-jarige man uit Krimpen aan de Lek is aangemerkt als verdachte, meldt de politie vrijdag.

Het bedrijfspand kwam bij de politie in beeld in een onderzoek naar “ondermijning”. Bij de inval werden maandag onder meer een gokkast, een geldtelmachine, een illegale bar, fiches met een inruilwaarde van zo’n 18.000 euro, contant geld en lachgas aangetroffen.

Illegaal bewoond

Daarnaast zijn verschillende bestuursrechtelijke overtredingen vastgesteld met betrekking tot de brandveiligheid, de Alcoholwet en de Wet op de kansspelen. Ook bleek dat het bedrijfspand illegaal bewoond werd.

Een 30-jarige man uit Krimpen aan de Lek is aangemerkt als verdachte. Hij is niet aangehouden, maar moet zich volgens de politie op een later moment melden.