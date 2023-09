Lading cocaïne bij levende vissen op Schiphol

Connect on Linked in

De douane heeft het afgelopen weekeinde op Schiphol een lading cocaïne aangetroffen, bij een zending levende vissen. De vracht was afkomstig uit Suriname, en stond in het zogenaamde ‘dierenhotel’ van de luchthaven.

Verstopt

Douaniers vonden de coke verstopt in dozen waarin ook levende vissen zaten. Dit laat de douane weten via ‘X’ (voorheen Twitter). De vracht werd aangetroffen in het zogenaamde ‘dierenhotel’ op Schiphol, waar de zending wachtte op een overstap naar Hong Kong.

Vloeibaar

Onduidelijk is om hoeveel cocaïne het gaat. ‘Het zat in een vloeibare substantie”, aldus de woordvoerder van de Douane tegenover de Noord-Hollandse zender NH. ‘Daarom is nog niet bekend hoeveel het exact is.’ Ze benadrukt dat de de vissen niet in dezelfde vloeibare substantie rondzwommen. “Dan hadden ze niet meer geleefd.’

Onderweg

De vissen waren onderweg van Suriname naar Hong Kong. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd, maar de vissen zijn alsnog naar Azië vervoerd, aldus NH.