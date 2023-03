Lagere straf voor Albanese insluipers in haven Vlissingen

Connect on Linked in

Twee Albanezen zijn woensdag door de politierechter in Middelburg veroordeeld tot vier maanden celstraf omdat ze een maand geleden onbevoegd aanwezig waren in de haven van Vlissingen-Oost. Het Openbaar Ministerie had tegen beiden één jaar cel geëist, maar de politierechter vond dat er onvoldoende bewijs was dat de twee mannen drugs wilden uithalen.

Gat in hek

De twee Albanezen, K.S. (40) en E.T. (46), werden in de nacht van 17 op 18 februari 2023 aangehouden in de haven van Vlissingen-Oost. Dat gebeurde aan de Finlandweg in Nieuwdorp, nadat de twee eerder via een gat in het hekwerk de haven in waren geslopen. Er werden politiehonden ingezet om de verdachten te vinden.

Schroevendraaier

Volgens Omroep Zeeland werd bij de mannen een briefje met een plattegrond van de haven, de naam van een containerschip en enkele Albanese woorden aangetroffen. Onder een container werden later een zaklamp en een schroevendraaier gevonden. Ook zijn de Albanezen op camerabeelden al lopend en zoekend tussen containers te zien.

Boot

Het Openbaar Ministerie vond dat hierdoor genoeg bewijs was dat de twee drugs uit een container wilden halen en eiste één jaar cel. De Oostblokkers verklaarden zelf dat ze met de boot naar Engeland wilden reizen. De politierechter gelooft dat niet, maar ziet desalniettemin te weinig bewijs dat de verdachten cocaïne kwamen uithalen. Het zouden ook wapens of telefoons kunnen zijn geweest.

De twee zijn daarom veroordeeld tot vier maanden cel.