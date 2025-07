11 juli 2025

Lagere straffen in zaak Gronings drugslab waar dode viel

De rechtbank in Groningen heeft vrijdag tot drie jaar cel (waarvan een jaar voorwaardelijk) opgelegd aan vier verdachten voor betrokkenheid bij een drugslab in Kiel-Windeweer, waarbij een dode viel. De rechtbank heeft de 71-jarige hoofdverdachte vrijgesproken van het wegmaken van het stoffelijk overschot wat op zijn terrein is gevonden.