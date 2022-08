Lichaam aangetroffen bij Gronings drugslab

Connect on Linked in

Bij een drugslab in het platteland in een afgelegen gebied in het zuiden van de provincie Groningen heeft de politie maandag een stoffelijk overschot aangetroffen. Dat gebeurde aan de Nieuwe Compagnie in Kiel-Windeweer. Zondag werden daar al vaten met drugsafval en chemicaliën voor de productie van drugs ontdekt.

(beeld uit archief)

De politie is maandag de hele dag bezig geweest met onderzoek op het terrein. Het een lichaam werd in de middag gevonden. Over de doodsoorzaak en de over identiteit van de overleden persoon heeft de politie nog niets naar buiten gebracht.

Zondag zijn na de vondst van het drugsafval een 68-jarige man en een 65-jarige vrouw uit Midden-Groningen aangehouden.