Landelijke actie: jongeren kunnen in 200 gemeenten anoniem mes inleveren

Jongeren kunnen tussen 11 en 17 oktober in ruim 200 gemeenten hun mes anoniem en straffeloos inleveren. In sommige gemeenten is het daarnaast ook mogelijk om vuurwapens in te leveren. De landelijke inleveractie moet het wapenbezit onder jongeren terugdringen.

Actieplan Wapens en Jongeren

De gezamenlijke wapeninzamelactie “Drop je knife en doe wat met je life” wordt landelijk georganiseerd en gefaciliteerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de politie en het OM. De campagne maakt onderdeel uit van het actieplan Wapens en Jongeren, dat in november 2020 is vastgesteld.

Preventief fouilleren

Sindsdien werken de betrokken partijen nauwer samen om jongeren en hun ouders bewust te maken van de risico’s van wapenbezit en -gebruik. Zij pakken het bezit van (steek)wapens aan met bijvoorbeeld preventief fouilleren, wapen- en kluisjescontroles op scholen en voorlichtingslessen op scholen.

Wetsvoorstel

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid verwacht eind dit jaar een wetsvoorstel in consultatie te doen om de verkoop van legale messen te verbieden aan minderjarigen. Ook is er overleg tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en grote winkelketens over hoe winkeliers in de tussentijd al kunnen tegengaan dat legale messen aan minderjarigen worden verkocht.

Op de website www.dropjeknife.nl staan alle inleverlocaties.