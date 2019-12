‘Lange Vingers’ zet eigen dood opnieuw in scène met gruwelijke nepfoto’s

Connect on Linked in

De Antwerpse drugscrimineel Gabriel C. (32), alias ‘De Man met de Lange Vingers’ uit Deurne heeft wederom een poging gedaan om zijn eigen dood in scène te zetten. De afgelopen dagen doken schokkende foto’s op waarop te zien was hoe hij werd doodgemarteld. Die foto’s blijken echter nep te zijn. Dat meldt de Gazet van Antwerpen.

1.500 kilo geript

Gabriel C. (bijnaam ‘De Man met de Lange Vingers’ vanwege zijn reputatie als ripper) zou de afgelopen maanden met zijn entourage enkele grote partijen cocaïne hebben gestolen van zijn opdrachtgevers. Hij werd door grote criminele organisaties ingeschakeld om ladingen coke binnen te halen via de drugsgevoelige fruitkaai 188 in de Antwerpse haven. Tegen zijn opdrachtgevers vertelde hij dat de drugs in beslag waren genomen door de douane. In werkelijkheid zouden hij en zijn handlangers er wel in geslaagd zijn om naar verluidt minstens 1.500 kilo cocaïne tijdig uit de containers te halen. Doordat er op de markt blokken coke opdoken waarop ‘88’ gestempeld stond, kregen zijn opdrachtgevers lucht van het bedrog.

Gambiaanse overlijdensakte

Enkele gedupeerde drugsorganisaties openden daarop de jacht op de inmiddels van de aardbodem verdwenen Gabriel C., die om verwarring te zaaien een overlijdensakte van de Gambiaanse politie verspreidde waaruit moest blijken dat hij in oktober was verdronken in een meer in Gambia. Zijn rivalen doorzagen het bedrog en hadden het voorzien op zijn familie en entourage.

Aanslagen

Bij zijn ouders in de Van Heystveltstraat in Deurne werd een granaat naar binnengegooid. Eén dag later werd zijn toekomstige schoonbroer Mohamed B. in zijn telefoonwinkeltje in Antwerpen-Borgerhout neergeschoten. In Wommelgem ontplofte een granaat bij een appartementencomplex waar hij ooit zou hebben verbleven.

‘Doodgemarteld’

Eén dag na de aanslag in Wommelgem ging het gerucht dat een groep Albanezen Gabriel C. had ontvoerd. Ook zouden er foto’s circuleren waarop te zien is hoe C. zou zijn doodgemarteld. Die foto’s werden naar de redactie van De Gazet gestuurd, maar blijken ook nep. Op de foto’s is te zien hoe C. in slechts een onderbroek schijnbaar bewusteloos in een stoel hangt, met de armen op de rug vastgebonden. Zijn gezicht en benen zijn bont en blauw geslagen en hij lijkt met een mes en een gasbrander te zijn bewerkt. Op zijn zwaar gehavende lichaam zitten diepe snij- en steekwonden en in zijn borstkas staat ‘thief’ gekerfd met een mes.

Professionele make-upartiest

Vier artsen, waaronder een forensisch expert, concluderen echter tegenover de Antwerpse krant dat de foto’s nep zijn. Volgens de artsen lijken de verwondingen heel erg op elkaar en is er heel erg weinig bloedverlies te zien is, ondanks de zeer diepe snijwonden. Ook wijzen de artsen op de gezonde huidskleur, waar men bij een gemartelde of overleden persoon een veel blekere huidskleur zou verwachten. Volgens de artsen moeten de verwondingen zijn aangebracht door een professionele make-upartiest.

De foto’s zijn de zoveelste stunt van ‘De Man met de Lange Vingers’ die zijn belagers opnieuw wil doen geloven dat hij al vermoord is. Gabriel C. was haast in zijn opzet geslaagd want in de Antwerpse onderwereld was men er bijna van overtuigd dat hij was overleden.