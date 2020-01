Langste smokkeltunnel bij San Diego ontdekt (VIDEO)

Connect on Linked in

Bij de Californische grensstad San Diego hebben agenten van de Amerikaanse Customs and Border Protection een tunnel van ruim 1,3 kilometer ontdekt die vanuit Mexico naar de Verenigde Staten leidt. Hij ligt 21 meter diep, is 1,7 meter hoog en 60 centimeter breed en kwam uit in Otay Mesa.

Vermoedelijk werd deze gebruikt voor drugssmokkel. Er is niemand is gearresteerd en er ook is er niets in beslag genomen. Mexicaanse autoriteiten ontdekten de ingang en belden de collega’s in de Verenigde Staten.

Het zou de langste tunnel zijn die ooit in het gebied is ontdekt. Net als sommige ander tunnels is hij voorzien van een rails, luchtventilatie, stroom en een lift. Sommige tunnels zijn jarenlang in gebruik voor miljarden-transporten van drugs voor ze worden ontdekt, als ze al worden ontdekt.

De bodem tussen Tijuana en San Diego is, anders dan in andere sectoren langs de grens, zeer geschikt voor het graven van tunnels. De tunnels worden vrijwel altijd gegraven van een gebied met bedrijventerreinen naast het vliegveld van Tijuana naar een bedrijventerrein in Otay Mesa in de Verenigde Staten. De Customs and Border Protection hebben een aparte eenheid die dergelijke tunnels opspoort.

De tunnels worden vaak aangelegd volgens ontwerpen van technisch ingenieurs. Arme en vaak illegale arbeiders worden voor het werk geronseld. Ze worden vastgehouden op de bouwplaats en worden na voltooing van het werk vaak doodgeschoten.

Het gebied is momenteel onder controle van het Sinaloa-kartel, dat voorheen onder leiding stond van de tot levenslang veroordeelde Joaqu√≠n “El Chapo” Guzman.