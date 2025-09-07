7 september 2025

Leden arrestatieteam niet vervolgd voor doodschieten moordverdachte

Twee leden van een arrestatieteam worden niet strafrechtelijk vervolgd voor hun betrokkenheid bij een dodelijk schietincident in een woning aan de Speelmanstraat in de Rotterdamse wijk Kralingen. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten op basis van het Rijksrechercheonderzoek. Tijdens een inval van het arrestatieteam op 4 januari kwam de 30-jarige Afif J. zonder vaste woon- of verblijfplaats om het leven. Een 29-jarige man en een 27-jarige vrouw raakten gewond. De inval vond plaats in het onderzoek naar de liquidatie op Younes A. in Amsterdam-Osdorp.