Leden brotherhood Sin Miedo opgepakt met 20 brandbommen in auto

De Belgische politie heeft begin februari drie mannen opgepakt die in hun auto op de E19 richting Nederland een doos met 20 molotovcocktails vervoerden. De drie verdachten zijn lid van de Belgische afdeling van Brotherhood Sin Miedo, een club die in Nederland is opgericht. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Controleactie

Het is onduidelijk waar de brandbommen voor bedoeld waren. De arrestaties zouden tien dagen geleden hebben plaatsgevonden. De federale wegpolitie had toen een controleactie opgezet richting Nederland op de E19. Het drietal werd aangehouden in een auto die op naam stond van Andino B., de nieuwe president van de Belgische tak van Brotherhood Sin Miedo. Ook de twee inzittenden zijn lid van de brotherhood.

De drie verdachten verschenen vrijdag voor de raadkamer in Antwerpen. Eén van hen werd met een enkelband vrijgelaten, maar het parket ging in beroep en hij is weer vastgezet.

Geen motorclub

Brotherhood Sin Miedo is een in 2017 in Nederland opgericht ‘onafhankelijk broederschap’ dat zegt niet gelieerd te zijn aan een motorclub. Brotherhoods (zoals eerder o.a. Saudarah en Marron United) zijn in opkomst nadat de Nederlandse overheid streng optrad tegen outlaw motorclubs zoals Satudarah, Hells Angels en No Surrender.

Leden ronselen

Hoewel er verschillende overeenkomsten zijn met motorclubs hoeven leden van een brotherhood niet per se motor te kunnen rijden om lid te worden. Ook in België duiken steeds meer leden op die zich bij Sin Miedo willen aansluiten. De Antwerpse chapter ronselde vooral leden die samen de strijd tegen pedofielen willen aangaan. In Nederland zetten leden zich geregeld in voor goede doelen. Volgens Het Laatste Nieuws is het niet duidelijk of dat maar een dekmantel is voor andere doelstellingen.

De Nederlandse tak van Sin Miedo werd twee maanden geleden belicht in het tv-programma Danny & The Brotherhood op NPO3.