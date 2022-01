Leden hackgroep REvil opgepakt door Russische veiligheidsdienst (VIDEO)

Connect on Linked in

De Russische veiligheidsdienst FSB heeft veertien leden van de hackgroep REvil aangehouden op verzoek van de Verenigde Staten. Bij invallen in 25 woningen in Moskou, St. Petersburg, Leningrad en Lipetsk zijn onder meer bijna vijf miljoen euro, twintig luxe auto’s en computers in beslag genomen.

Duizenden cyberaanvallen

REvil zit vermoedelijk achter duizenden ransomware-aanvallen met gijzelsoftware. De groep zat onder meer achter de cyberaanval op het Braziliaanse vleesbedrijf JBS in juni 2021. Ook onder meer Apple, gamewinkelketen Game Mania en het Amerikaanse oliepijpleidingsysteem Colonial Pipeline waren doelwit van REvil. Door die laatste hack onstonden in de VS brandstoftekorten.

Tijdelijk offline

Europese politiediensten pakten vorig jaar al zeker vijf hackers van REvil op. Volgens de FSB is de groep in kaart gebracht met Amerikaanse hulp. Tot voor kort hadden ransomwaregroepen in Rusland vrij spel. Wel slaagde men erin om REvil tijdelijk offline te halen, al kwam de groep later terug.