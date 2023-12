Leden Italiaans drugsnetwerk opgepakt in België, Nederland en Spanje

Connect on Linked in

De Europese politieorganisatie Europol heeft zestien leden van een Italiaans crimineel netwerk opgepakt in België, Nederland en Spanje. De criminele organisatie hield zich bezig met de productie van synthetische drugs en de smokkel naar verschillende Europese landen.

Bij de grootschalige actie, die dinsdag 12 december plaatsvond, waren bijna 200 politieagenten betrokken. Bij zestien invallen zijn in totaal zestien arrestaties verricht: dertien in België, één in Nederland, één in Spanje en één in Duitsland.

De politie viel dinsdagochtend binnen op veertien locaties in de provincies Belgisch-Limburg, Luik en Namen. Ook werden verschillende huiszoekingen uitgevoerd in Spanje, Nederland en Duitsland.

Drugslab

In het Belgische Gingelom werd een drugslab in aanbouw ontmanteld. Hier werden synthetische drugs geproduceerd en opgeslagen, waarna de drugs naar verschillende Europese landen werden gesmokkeld.

Bij de actiedag werden onder meer vuurwapens, laboratoriumapparatuur en afluisterapparatuur, precursoren voor de productie van synthetische drugs, drugs, contant geld, auto’s en luxe horloges in beslag genomen.

Onderzoeksrechter

Alle verdachten verschenen dinsdag en woensdag voor de onderzoeksrechter in Tongeren. Die besloot om drie verdachten vrij te laten onder voorwaarden. De dertien andere verdachten werden aangehouden en overgebracht naar de gevangenis.

Bij de actie onder leiding van Europol waren de opsporingsautoriteiten in België, Italië, Nederland en Spanje betrokken.