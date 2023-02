Leerling opgepakt die dreigt met schietpartij op school in Rijswijk

Connect on Linked in

De politie heeft zaterdagavond een scholier opgepakt die dreigde met een schietpartij op een school in Rijswijk. In een dreigende e-mail aan leerlingen, ouders en docenten kondigde de jongen aan dat ze maandag ‘allemaal neergeschoten en verbrand worden’.

Gepest

De scholier die dreigde met de schietpartij en daarna zelfmoord wilde plegen. werd gisteravond in zijn woning in Wateringen aangehouden. De jongen schrijft dat hij door ‘de druk op school overweldigd werd’ en ‘de hele tijd wordt gepest’. Bij de mail stuurde hij foto’s mee van drie dozen met handvuurwapens.

De school schakelde daarop de politie in en die pakte de jongen op. De politie zegt de zaak ‘heel erg serieus’ te nemen.

Of de scholier ook daadwerkelijk in het bezit was van de vuurwapens, en of zijn plan serieus was, maakt deel uit van het politieonderzoek.