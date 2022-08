Leger en politie ingezet bij oplaaiend bendegeweld in Mexico

Connect on Linked in

Duizenden federale troepen zijn ingezet in verschillende Noord-Mexicaanse grenssteden, waaronder Tijuana, Mexicali, Rosarito en Ensenada, om de orde te herstellen bij oplaaiend bendegeweld dat door de regering wordt toegeschreven aan het machtige Jalisco New Generation-drugskartel.

Brandstichtingen en blokkades

De noordelijke staat Baja California werd vrijdagavond getroffen door een golf van brandstichtingen waarbij 30 voertuigen in brand werden gestoken en snelwegen werden geblokkeerd. Ook winkels en onschuldige burgers zijn doelwitten. De onlusten volgden op een week van geweld en schietpartijen in andere Mexicaanse staten.

Machtsstrijd

Volgens de Mexicaanse overheid zijn verschillende drugskartels betrokken bij de huidige machtsstrijd. Lokale media melden dat zeker 17 mensen zijn gearresteerd tijdens de meest recente onlusten. Sommige verdachten zouden leden zijn van het Jalisco-kartel, dat eerder deze week winkels in brand had gestoken en mensen had neergeschoten in de staten Jalisco en Guanajuato.

Door het oplaaiende bendegeweld waagden zaterdag maar weinig mensen zich op straat in Tijuana, terwijl winkels gesloten bleven en openbare events en universitaire lessen werden geannuleerd. Ook veel busdiensten reden niet.

De burgemeester van Tijuana, Montserrat Caballero, drong er bij drugsbendes op aan het geweld te stoppen. In een videoboodschap zegt ze tegen drugskartels dat “Tijuana open zal blijven en voor haar burgers zal zorgen”.

350 extra troepen

Zo’n 350 extra troepen werden zaterdag Tijuana binnengevlogen. Ongeveer 3.000 soldaten en 2.000 politieagenten zijn in de hele staat ingezet om de orde te herstellen.

Het Amerikaanse consulaat zei in een verklaring dat het “op de hoogte is van meldingen van meerdere voertuigbranden, wegblokkades en zware politie-activiteit in Tijuana, Mexicali, Rosarito, Ensenada en Tecate” en drong er bij zijn werknemers op aan om ter plaatse te schuilen.

Lucratieve drugshandelcorridor

Tijuana ligt aan de Amerikaanse grens en het gebied rond de stad is een lucratieve drugshandelroute die lange tijd werd gedomineerd door het Arellano Felix-kartel, maar inmiddels een strijdtoneel is geworden tussen verschillende bendes, waaronder de Jalisco- en Sinaloa-kartels.

Eerder deze week verbrandden gewapende drugskartels voertuigen en bedrijven in de westelijke staten Jalisco en Guanajuato nadat de autoriteiten probeerden een hooggeplaatste leider van het Jalisco-kartel te arresteren.

Negen doden

Ook werden negen mensen, waaronder vier medewerkers van een radiostation vermoord door vermeende bendeleden, in Ciudad Juarez, nadat een gevecht tussen rivaliserende drugskartels in een plaatselijke gevangenis twee gevangenen het leven kostte.