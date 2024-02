Leidenaar (22) aangehouden voor drugs- en wapenhandel

Connect on Linked in

De politie heeft maandag een 22-jarige Leidenaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugs- en wapenhandel. De verdachte zat de afgelopen maanden al vast voor stalking.

Telefoon

Onder andere nadat de telefoon van de verdachte in beslag werd genomen in een onderzoek naar de verkoop van harddrugs, rees het vermoeden dat hij zich mogelijk bezig zou houden met de handel in drugs en (vuur)wapens. Terwijl het onderzoek naar de drugs- en wapenhandel in volle gang was, werd de man aangehouden in verband met stalking. Om die reden zat hij daarom sinds november 2023 vast.

Doorzoeking

Nadat er voldoende verdenkingen waren om de man ook voor handel in wapens en harddrugs aan te houden, verleende een officier van justitie toestemming om de verdachte aan te houden. In verband met dit onderzoek werd onder leiding van een rechter-commissaris op dinsdag 13 februari een doorzoeking gedaan in een woning in Leiden. Daarbij werden onder andere telefoons, computers en een hoeveelheid harddrugs in beslag genomen.

Pro-formazitting

De verdachte verscheen vandaag op een pro-formazitting voor de rechtbank in Den Haag in verband met de stalkingzaak waarvoor hij al vastzat. Toen de rechter besloot de voorlopige hechtenis voor die zaak te schorsen, werd hem direct medegedeeld dat hij was aangehouden als verdachte van drugs- en wapenhandel.