Leider Comanchero MC in Zuid-Spanje opgepakt voor poging tot moord

De Spaanse Nationale Politie heeft in de Zuid-Spaanse badplaats Benalmádena (Málaga) de leider van de outlaw motorclub Comanchero opgepakt op verdenking van poging tot moord. De Roemeense autoriteiten hadden tegen de voormalig Hells Angel een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd en hij werd gezocht door de internationale politieorganisatie Europol.

Drugssmokkel

Het onderzoek naar de man begon toen de Spaanse politie onderzoek deed naar de betrokkenheid van motorclub Comanchero MC in verband met de smokkel van drugs over de weg van Spanje naar Midden- en Noord-Europa.

Tijdens het onderzoek werd eind 2023 op verzoek van de Duitse autoriteiten een van de leiders van Comanchero MC in Marbella gearresteerd op verdenking van drugssmokkel tussen Spanje en Noord-Europa. Uit vervolgonderzoek bleek dat dit kopstuk, toen hij eenmaal gearresteerd en overgedragen was aan Duitsland, de leiding over de drugshandel voor de club had overgedragen aan een andere leider van de motorclub.

Roemenië

Toen de nieuwe leider van de motorclub eenmaal was geïdentificeerd, bleek dat hij door de Roemeense autoriteiten werd gezocht voor poging tot moord. Tijdens het onderzoek van de Spaanse politie, in samenwerking met de politie van Duitsland en Roemenië – gecoördineerd door Europol – bleek dat de voortvluchtige verdachte mogelijk in de provincie Malaga verbleef. Vervolgens bleek dat hij woonde in Benalmádena, van waaruit hij volgens de opsporingsdiensten het vervoer en de distributie van drugs naar Midden- en Noord-Europa zou hebben gecoördineerd via bestelwagens.

Twee invallen

Bij invallen in de woning van de verdachte en een nieuw bedrijfspand dat zich toelegt op het verhuur van voertuigen, werd de leider van Comanchero MC opgepakt. Bij de twee huiszoekingen zijn een pistool, munitie, een bijl, een machete, diverse mobiele telefoons, computers en verschillende valse documenten in beslag genomen.

Naast de arrestatie op grond van het Europees aanhoudingsbevel voor poging tot moord is de voormalig Hells Angel gearresteerd op verdenking van illegaal wapenbezit en valsheid in geschrifte.

