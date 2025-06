Leider drugsbende krijgt 13 jaar cel voor marteling minderjarige

Stashhouse In april 2022 kreeg een toen 17-jarige jongen van de criminele organisatie rond Kristof D. de opdracht om een stashhouse voor cocaïne in een boerderij in het Oost-Vlaamse Maldegem te bewaken. Een rivaliserende groep viel echter binnen in de loods en ripte de 300 kilo coke. De groep van Kristof D. verdacht de 17-jarige loopjongen ervan de rivaliserende groep zelf te hebben getipt over de opslagplaats, waarna D. volgens justitie enkele Amsterdamse criminelen inschakelde om de tiener onder handen te nemen.

Folterkamer

In een doe-het-zelfzaak in Lier zouden Amsterdammers Yeboha B., Serginio L. en Gamillo G. zagen, messen en een dekzeil hebben gekocht om hun martelkamer mee in te richten. De foltergroep toont geen enkel mededogen met het 17-jarige slachtoffer. Zo snijden ze niet alleen een oor af, maar steken ze hem ook in de pezen van zijn polsen. Eén pees raakte zwaar beschadigd. Ook steken de drie een mes in zijn voet, waardoor de jongen een teen verliest. Na de marteling dumpen ze hem voor de ingang van een ziekenhuis in Eeklo.

Omerta

VRT NWS schrijft dat de minderjarige nooit verklaringen over de zaak heeft afgelegd bij de politie. Op de rug van de 17-jarige zouden tatoeages van drie uiltjes staan (symbool voor ‘horen, zien en zwijgen’), met daarboven het woord ‘omerta’.

De politie kon de criminele groepering in beeld brengen via onder meer camerabeelden, huiszoekingen en onderzoek naar telefoons. Daaruit bleek dat de groep zich bezighield met grootschalige invoer van cocaïne en het opslaan daarvan in verschillende loodsen, die 24/7 werden bewaakt.

Dubai

In november 2022 werden vier verdachten opgepakt, na onderzoek van camerabeelden in de buurt van het ziekenhuis waar het slachtoffer werd afgezet. Kristof D. kwam in beeld als opdrachtgever en stond internationaal geseind. In juni 2023 vroeg de Belgische justitie om zijn uitlevering. Hij zou toen ondergedoken zijn in Dubai, maar werd uiteindelijk in oktober 2023 opgepakt op de Filipijnen.

D., die voor de buitenwereld vooral bekend staat als fotomodel en tevens actief was als barman in het Antwerpse nachtleven, is vandaag door de rechtbank van Gent veroordeeld tot dertien jaar cel.

Eerdere marteling

Jonas W. werd samen met Kristof D. als leider van de criminele organisatie gezien. W. kreeg vijf jaar cel. Hij werd in januari dit jaar al veroordeeld tot vijftien jaar cel voor de ontvoering en marteling van een Nederlandse crimineel die in 2023 zwaargewond werd gevonden in Poppel (B). Deze Nederlander zou drugs hebben gestolen.

In totaal zijn nu 20 leden van de drugsorganisatie veroordeeld door de Gentse rechtbank. Ze kregen tussen de vijf en dertien jaar cel. Voor hoofdverdachten Jonas W. en Kristof D. had het Belgische OM 22 jaar cel geëist. Hun straffen vallen dus een stuk lager uit.

