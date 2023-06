Voortvluchtige Belg (42) gezocht voor marteling waarbij oor jongen (17) werd afgesneden

Connect on Linked in

België gaat om de uitlevering vragen van de voortvluchtige drugscrimineel Kristof D. (42). Hij zou in april 2022 tijdens een martelsessie bij een 17-jarige jongen een oor hebben laten afsnijden omdat er een partij cocaïne was verdwenen. Bij de marteling waren volgens justitie in Oost-Vlaanderen ook drie Amsterdamse criminelen betrokken.

(Beeld: De Gazet van Antwerpen)

De Gazet van Antwerpen schrijft dat Kristof D. in het Antwerpse uitgaansleven bekendstaat als fotomodel en barman in discotheken als de Noxx. Hij zou zijn ondergedoken in Dubai, maar op de verlanglijst staan van justitie in België voor het opdracht geven van de marteling.

300 kilo coke

In april 2022 kreeg een toen 17-jarige jongen van de criminele organisatie rond Kristof D. de opdracht om een stashhouse voor cocaïne in een boerderij in het Oost-Vlaamse Maldegem te bewaken. Een rivaliserende groep viel echter binnen in de loods en ripte de bijna 300 kilo coke. De groep van Kristof D. verdacht de 17-jarige ervan de rivaliserende groep zelf te hebben getipt over de opslagplaats, waarna D. volgens justitie enkele Amsterdamse criminelen inschakelde om de tiener onder handen te nemen.

Folterkamer

In een doe-het-zelfzaak in Lier zouden Amsterdammers Yeboha B., Serginio L. en Gamillo G. zagen, messen en een dekzeil hebben gekocht om hun martelkamer mee in te richten. De foltergroep toont geen enkel mededogen met de 17-jarige Z. Zo snijden ze niet alleen een oor af, maar steken ze hem ook in de pezen van zijn polsen. Eén pees raakte zwaar beschadigd. Ook steken de drie een mes in zijn voet, waardoor de jongen een teen verliest. Na de marteling dumpen ze hem voor de ingang van een ziekenhuis in Eeklo.

Dubai

Justitie in Oost-Vlaanderen vermoedt dat de vermeende opdrachtgever Kristof D. ondergedoken zit in Dubai. De gezochte drugscrimineel staat voor de buitenwereld vooral bekend als fotomodel, die ook actief was als barman in het Antwerpse nachtleven. D. zou vooral in Marbella actief zijn als glamourmodel en zou ook vastgoed bezitten in Zuid-Spanje.

Bij de Belgische opsporingsdiensten staat hij ook bekend vanwege inbreuken op de drugs- en wapenwetgeving. België gaat aan Dubai vragen om de uitlevering van Kristof D.