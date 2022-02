‘Leider Parkstad-bende had Encro in de gevangenis’

Connect on Linked in

Na zijn veroordeling had één van de leiders van de zogenoemde Limburgse Parkstad-bende in de gevangenis de beschikking over een EncroChat-telefoon. Romano M. (25) uit Heerlen communiceerde volgens L1 via dat toestel in versleutelde berichten met mensen buiten over drugshandel en autodiefstallen. M. had een celstraf van vijf jaar gekregen voor het leiden van een criminele organisatie die onder meer inbraken pleegde en autodiefstallen pleegde.

Sittard

In 2017 arresteerde politie de groep. Romano M. werd in 2019 veroordeeld voor zijn aandeel en zat na zijn veroordeling maandenlang in de PI in Sittard. Daar beschikte hij over het Encro-toestel.

L1 meldde vorig jaar dat in de PI in Sittard op grote schaal drugs en telefoons bij gevangenen aanwezig waren. In december vorig jaar arresteerde de politie een gevangenismedewerker op verdenking van het binnensmokkelen van drugs en telefoons.

2020

In het voorjaar van 2020 kon de politie enige maanden lang meekijken met de berichten die Encro-gebruikers verstuurden. Toen bleek dat M. in zijn berichten aanwijzingen gaf over dure auto’s die te koop stonden en gestolen konden worden.

M. tegen zijn celstraf in hoger beroep gegaan en het gerechtshof schortte M.’s hechtenis op in afwachting van het hoger beroep.