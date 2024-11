Leider ultras AC Milan nu ook beschuldigd van grootschalige drugshandel

Laatste Nieuws Archiefbeeld van AC Milan-ultrasleider Luca Lucci

Twee ton drugs Het vervoeren van de tonnen drugs zou gebeuren voor de maffia-organisatie ‘Ndrangheta. Het zou gaan om het importeren en distribueren van zo’n twee ton drugs tussen Lombardije en Calabria. De drugs waar het om gaat: cocaïne, heroïne en hasj. De transporten zouden hebben plaatsgevonden tussen september 2020 en maart 2021. Volgens de Italiaanse politie zou Lucci hier 2,7 miljoen euro mee hebben verdiend.

Lucci zit al in voorlopige hechtenis voor eerdere vermeende maffiabanden met zijn club AC Milan.

Weer in aanraking met justitie

In oktober pakte de politie 19 supporters van AC Milan en Inter op die banden zouden hebben met ‘Ndrangheta, waaronder Lucci. De verdachten zouden hebben geprobeerd om controle te krijgen over alle lucratieve commerciële activiteiten rond het Giuseppe Meazza-stadion in Milaan – beter bekend als San Siro – over te nemen. De Italiaanse justitie denkt dat sommige verdachten mogelijk ook betrokken waren bij drugshandel.

Lucci is in het verleden veroordeeld voor drugsgerelateerde feiten. In 2019 beschuldigde de Italiaanse aanklager hem van een moordpoging op Inter-fan Enzo Anghinelli.