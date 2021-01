‘Leiding beveiligingsbedrijf in haven corrupt’

Connect on Linked in

Leidinggevenden van het gerenommeerde Zweedse beveiligingsbedrijf Securitas zouden corrupt zijn, en de afgelopen jaren hebben deelgenomen aan het invoeren van in ieder geval 4.000 kilo cocaïne. Dat hebben klokkenluiders uit het bedrijf aan het Algemeen Dagblad gezegd. Tot op ‘managementniveau’ zouden medewerkers corrupt zijn.

Afgelopen zomer werden twee beveiligers van Securitas in de haven van Rotterdam gearresteerd. Dat is nog maar het topje van de ijsberg. Dat zeggen ook ‘advocaten en bronnen rond een politieonderzoek’ naar de smokkel van 4.000 kilo cocaïne tegen de krant.

In die zaak is de hoofdverdachte Eril A.. Deze man is momenteel voortvluchtig. Hij zou beveiligers hebben aangestuurd tijdens tientallen coketransporten in de haven.

In chats van het gekraakte communicatienetwerk Encrochat zou A. zijn schuil gegaan achter de aliassen Super Legend en Superman. De 53-jarige beveiligingsmedewerker Azam S. en zijn collega Yasim K. (35) zouden door A. zijn aangestuurd bij het faciliteren van drugstransporten. Maandag was er een pro forma-zitting in deze zaak bij de rechtbank in Rotterdam.

Bij Securitas werken 300.000 mensen in vijftig landen. Het bedrijf is in de sector in één van de grootste ter wereld.