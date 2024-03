Lekkend vat van 1000 liter drugsafval in Halfweg

Print This Post

De politie heeft bij Halfweg donderdagochtend een grote hoeveelheid drugsafval gevonden. Een van met een inhoud van 1000 liter heeft vloeistof gelekt. Niet duidelijk is of het recreatiegebied waar het afval werd gevonden, is verontreinigd.

Beeld: het gevonden drugsafval in Halfweg (foto Mizzle media)

Monsters

De politie heeft in het recreatiegebied Spaarnwoude in de nacht van woensdag op donderdag een aantal lekkende vaten aangetroffen, met daarin waarschijnlijk drugsafval. Deze werden rond 4.00 aangetroffen.

Een medewerker van de forensische dienst van de politie is aan de Wethouder van Essenweg bezig geweest met het opnemen van monsters van een aantal lekkende vaten. Dat was onder meer een groot vat, voor 1000 liter vloeistof.

Een gespecialiseerd bedrijf zal het afval opruimen. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade aan het gebied is en hoeveel drugsafval er de grond is ingelopen.