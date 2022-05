‘Lekkende hoofdagent zocht binnen vijf jaar 63.000 keer in politiesystemen’

Connect on Linked in

Justitie heeft donderdag 20 maanden celstraf (waarvan 5 voorwaardelijk) geëist tegen de Gorcumse hoofdagent Mehmet K. (32) voor het doorspelen van informatie naar criminelen. Volgens het OM zocht de agent van de Rotterdamse politie onder meer thuis en op vakantie ruim 3.000 keer naar vertrouwelijke informatie. Dat schrijft het AD.

‘Luxe leventje’

In 2019 komt een tip binnen via Meld Misdaad Anoniem dat Mehmet K. lekt en geld krijgt voor informatie, waardoor hij zich ‘een luxe leventje kan veroorloven’. Volgens de anonieme tip is de agent, die rijdt in een Audi A3 waarin later 4950 contant geld wordt gevonden, corrupt.

‘200 barkies’

Zijn collega’s van het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) hebben K. dan echter al op de korrel. Na het kraken van versleutelde pgp-berichten van Ennetcom stuitten rechercheurs op verschillende chatgesprekken tussen twee gesprekspartners met de bijnamen AQX en Bobo. Door Bobo wordt meerdere malen aan AQX gevraagd om informatie door te spelen aan de hand van kentekens en zogeheten Keno-codes (bestaande uit eerste vier letters achternaam, eerste letter voornaam en twee laatste cijfers geboortejaar). Hij krijgt daarvoor ‘200 barkies’ (20.000 euro).

Uit onderzoek blijkt volgens justitie meermaals dat juist die gegevens werden opgezocht onder de persoonsgebonden login van hoofdagent Mehmet K. Ook zou hij soms informatie exact zo hebben overgenomen als werd besproken in die gekraakte berichten, terwijl hierin spelfouten stonden.

63.000 keer

Volgens het OM zocht K. onder zijn personeelsnummer in vijf jaar tijd maar liefst 63.000 keer in de politiesystemen. “Krankzinnige” aantallen, aldus de aanklager. Vaak ging het bovendien om zaken waar K. vanuit zijn werk helemaal niet mee te maken had. ‘Hij zat met grote regelmaat in de systemen zonder dat het moest. Allemaal mensen en kentekens die niet in onderzoeken zaten waar K. bij betrokken was’, aldus het OM.

Zelf verklaart K. dat hij als hardwerkende agent “overijverig” was en nooit betaald is voor informatie.

‘Snuifgeluiden’

K. is voor zijn arrestatie gevolgd en afgeluisterd. Omdat collega’s tot wel zeven keer per dag “snuifgeluiden” hoorden vanuit zijn auto, vermoedt het OM cocaïnegebruik. Ook omdat er bij plaatsing van afluisterapparatuur al 1,5 gram cocaïne en ponypakjes in zijn auto zijn gevonden. Voor het OM was dat een reden om de agent “versneld” van straat te halen. Hij is inmiddels buiten functie.

Justitie eist 20 maanden celstraf, waarvan 5 voorwaardelijk. Ook zou K. acht jaar geen publieke functie mogen vervullen.

De uitspraak in de zaak is op 25 mei.