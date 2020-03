Levenslang geëist tegen Utrechtse tramschutter Gökmen T.

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag een levenslange gevangenisstraf geëist tegen de Utrechtse tramschutter Gökmen T. (38). Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op vier mensen, poging moord op drie mensen en bedreiging met een terroristisch misdrijf van zeventien mensen.

Het OM acht bewezen dat T. op 18 maart 2019 tijdens de tramaanslag op het 24 Oktoberplein in Utrecht handelde met een terroristisch oogmerk. Dat blijkt volgens het OM uit de manier waarop hij gehandeld heeft en uit zijn op diverse wijzen geuite verklaringen. Hij heeft op klaarlichte dag op een publieke plek om zich heen geschoten en als reden daarvoor gegeven dat moslims onrecht aangedaan werd en dat hij wilde laten zien dat “wij” niet van zand en dat “jullie” niet van diamant zijn.

Zwakbegaafd

Uit het persoonlijkheidsonderzoek door het Pieter Baancentrum komt naar voren dat Gökmen T. een persoonlijkheidsstoornis heeft, narcistisch en zwakbegaafd is en daardoor verminderd toerekeningsvatbaar is. Bij het bepalen van de strafeis is dit afgezet tegen de ernst van de feiten waarvan hij verdacht wordt. Ook meegewogen is de consequent totaal respectloze proceshouding en de totale afwezigheid van berouw van T.

Hard gapen

Het OM ziet niets in een lange celstraf gevolgd door tbs met dwangverpleging. ‘Het is stuitend om te zien dat hij met een tevreden glimlach heeft geluisterd naar de verklaringen van de nabestaanden en de slachtoffers’, aldus een van de officieren van justitie. T. zelf probeerde donderdag het requisitoir van het OM zoveel mogelijk te verstoren door hard tegen de tafel te tikken en hard te gapen.

Luid applaus

Volgens het OM is de kans op recidive aanzienlijk. Dit alles afwegende komen de officieren van justitie tot de conclusie dat alleen een levenslange gevangenisstraf passend is. Na de eis volgde een luid applaus van de nabestaanden en slachtoffers in de rechtszaal. De uitspraak is op 20 maart.