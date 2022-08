Levenslang gestrafte overvaller komt misschien vrij

Connect on Linked in

De tot levenslang veroordeelde moordenaar Appie A. komt naar verwachting vrij, zo meldt het Algemeen Dagblad. A. werd midden jaren 90 veroordeeld voor het doodschieten, bij een overval, van twee medewerkers van een Albert Heijn in Oosterbeek. Een derde supermarktmedewerker werd neergeschoten en raakte blijvend invalide. Dit gebeurde in mei 1990. A. nam de wijk naar Chili maar werd daar in 1993 gearresteerd. In het najaar van 1994 kwam hij naar Nederland en in 1995 kreeg hij levenslang.

Proefverlof

In een podcast van het AD zeggen nabestaanden van de slachtoffers dat ze van het ministerie van Justitie en Veiligheid te horen hebben gekregen dat A. wordt voorbereid op een terugkeer in de samenleving. Hij zou hiervoor zijn overgeplaatst naar een tbs-kliniek, in voorbereiding op proefverlof. De nabestaanden zijn het hier niet mee eens.

Gratie

Sinds een wetswijziging uit 2017 betekent levenslang in Nederland niet meer zonder meer levenslang, omdat het Europese recht zich daartegen verzet.

Levenslanggestraften kunnen nu na na 25 jaar cel een herbeoordeling krijgen. De minister bepaalt daarna of iemand in aanmerking komt voor gratie.

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming zou het verzoek van Appie A. positief hebben beoordeeld en op basis daarvan mag deze zich nu voorbereiden op vrijlating. Dat traject zal nog enige tijd duren.