Levenslang in hoger beroep voor moord op onschuldige passant in Amsterdam

Het gerechtshof in Amsterdam heeft vrijdag Quincy S. veroordeeld tot levenslang voor het doodschieten van de onschuldige 25-jarige Youssef El Kahtaoui in de Clercqstraat in Amsterdam-West in 2015. Het OM eiste in hoger beroep 27 jaar cel, nadat de rechtbank hem in 2018 veroordeelde tot 25 jaar cel.

(Beeld: AT5)

Op 13 mei 2015 zijn twee gewapende mannen met helmen op, waaronder Quincy S. in een shishalounge op zoek naar Samir Z., alias “Taba” die al twee keer eerder ontsnapte aan een liquidatie en tot het kamp van de in 2014 vermoorde Gwenette Martha wordt gerekend.

Kalasjnikov

Een eerste onbekend gebleven dader gaat naar binnen met een pistool, en vraagt naar Z. Die is net vertrokken uit het waterpijpcafé, maar bij de paniek die ontstaat schiet een gast op een van de gewapende bezoekers. S. wordt geraakt en schiet vervolgens met een Kalasjnikov buiten op de toevallige voorbijganger Youssef el Kahtaoui uit Zaandam, die bij een stoplicht is uitgestapt om te kijken wat er aan de hand is.

Tram geraakt

Terwijl het onschuldige slachtoffer weerloos op de grond ligt, loopt S. op hem af en schiet meerdere keren gericht op hem. Twee kogels hebben een passerende tram doorboord, vlakbij de plek waar de bestuurster en een trampassagier zaten. Door een wonder zijn er niet meer dodelijke slachtoffers gevallen.

Voorbereiding liquidatie

Volgens het hof heeft Quincy S. zich een jaar later met anderen schuldig gemaakt aan de voorbereiding van een liquidatie. Daarbij was sprake van een langdurige voorbereiding met een professioneel karakter. Door tijdig ingrijpen van de politie is het bij een voorbereiding gebleven.

Het hof motiveert waarom het aan Quincy S. een levenslange gevangenisstraf oplegt.

‘Vanwege de hoeveelheid en de ernst van de bewezen verklaarde feiten kan met name vanuit het oogpunt van beveiliging van de maatschappij naar het oordeel van het hof niet worden volstaan met een tijdelijke gevangenisstraf.’

“Sous” en “Freaks”

Naast S. legde het hof ook lange celstraffen op aan drie andere verdachten. Abderrahmane “Sous” el B. krijgt 24,5 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij vier liquidatiepogingen, waaronder die op Chahid Yakhlaf, op 1 november 2014 in Almere. Hij kreeg eerder van de rechtbank 20 jaar cel.

Technisch mankement

Zakaria “Freaks” Z. krijgt in hoger beroep 14,5 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een mislukte liquidatiepoging op Nouredine A., alias Hitler, in april 2016 in Amsterdam Nieuw-West. Dat deed “Freaks” samen met “Sous”. Dat het bij een poging is gebleven, is te danken aan een technisch mankement van de Kalasjnikov waarmee werd geschoten.

Mike I. krijgt 6,5 jaar cel voor betrokkenheid bij een voorgenomen liquidatie in Almere in juni 2017.