Justitie eist in hoger beroep 27 jaar voor shisha-lounge schutter

Justitie heeft dinsdag in hoger beroep 27 jaar gevangenisstraf geëist voor de man die in 2015 in Amsterdam een onschuldige voorbijganger doodschoot. Voor de rechtbank had het Openbaar Ministerie in 2018 om levenslang gevraagd.

door Joost van der Wegen

Geraakt

Op 13 mei 2015, even na middernacht, klinken er salvo’s uit een automatische geweer in de Amsterdamse De Clercqstraat. Tijdens een schietpartij bij een waterpijpcafé in die straat komt de onschuldige 25-jarige Youssef El Kahtaoui uit Zaandam om het leven.

Actie

De schietpartij is het gevolg van een geplande actie bij de shisha-lounge. Twee mannen zijn daar volgens de politie op zoek naar Samir Z., alias ‘Taba’ die al twee keer eerder ontsnapte aan een aanslag en tot het kamp van de in 2014 om het leven gekomen Gwenette Martha wordt gerekend.

Een eerste dader gaat naar binnen met een pistool, en vraagt naar Z. Die is net vertrokken uit de lounge, maar bij de paniek die ontstaat schiet een gast op een van de gewapende bezoekers. Die raakt gewond, maar schiet dan zelf op de toevallige voorbijganger Youssef, die bij het stoplicht uit is gestapt om te kijken wat er aan de hand is.

Hij wordt geraakt door een van de meer dan tien kogels uit zijn Kalashnikov-geweer, die van de straat weerkaatsen. S. loopt dan op zijn slachtoffer af, en schiet hem van dichtbij dood.

Ook een voorbijkomende tram, met daarin een bestuurder en een passagier, wordt geraakt.

DNA

De politie weet van de kogel waardoor de schutter in eerste instantie zelf wordt geraakt, een DNA-spoor af te halen. Dat spoor matcht met dat van Quincy S., de man die voor de rechtbank in 2018 wordt veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf, voor moord, doodslag op de trambestuurder en de passagier en bezit van het automatische geweer.

Dit gebeurt mede op basis van camerabeelden (zie foto hierboven en vrijgegeven beelden door justitie van de nachtelijke schietpartij) en verklaringen van getuigen, die zeggen dat de dan 32-jarige S. de man met het geweer was.

Doelwit

In de strafeis is meegenomen de betrokkenheid van Quincy S. bij een poging tot liquidatie in Almere, op 1 juni 2017.

Doelwit zou de Amsterdamse crimineel M. el J. zijn geweest. Verdachten Quincy S. en Mike I. reden op die donderdag met een pistool in een gestolen BMW richting zijn huis in Almere. Beide mannen hadden onder meer de batterij uit hun cryptofoon gehaald.

De politie denkt toen een liquidatie te hebben voorkomen, mede op basis van afgeluisterde telefoongesprekken. Een arrestatieteam hield S. aan, samen met mededader Mike I., die onder meer voor deze feiten tot zeven jaar werd veroordeeld. De advocaat-Generaal eiste dinsdag namens justitie nu negen jaar cel voor hem.

Geen plan

De advocaten van de twee verdachten pleitten eerder dat justitie niet kan hardmaken dat hun cliënten van plan waren een moord te plegen.

In de zaak van de schietpartij in Amsterdam, stelde Quincy S.’ verdediging dat hij niet de schutter was. De tweede betrokken dader bij die schietpartij is nooit gepakt.

Zowel het Openbaar Ministerie, als de verdachten waren in deze zaak in hoger beroep gegaan bij het Hof