Levenslang voor Nederlandse plofkraker die in vlucht Duitser doodreed

Een Nederlandse plofkraker is in Duitsland veroordeeld tot levenslang, omdat hij bij een vluchtpoging een dodelijk ongeluk heeft veroorzaakt. Dit bericht de NOS zaterdag. De rechtbank in Karlsruhe verklaarde de 30-jarige man schuldig aan moord en poging tot moord.

Buit

Bij de plofkraak in Wiernsheim was in november zo’n 40.000 euro buitgemaakt. Twee andere Nederlanders van 21 en 22 kregen voor hun aandeel gevangenisstraffen van 5 en 5,5 jaar. Beide straffen liggen hoger dan de eisen van het Duitse Openbaar Ministerie. De eis voor een veroordeling vanwege de vorming van een criminele organisatie nam de rechtbank niet mee in haar oordeel. Ze vond daar te weinig aanwijzingen voor.

De krant Frankfurter Allgemeine citeert uit de uitspraak: ‘De 30-jarige heeft het risico genomen dat andere verkeersdeelnemers in gevaar konden komen. De dood van het slachtoffer was duidelijk een gevolg van het ongeval en van het gedrag van de beklaagde.’

Na het opblazen van de geldautomaat sloegen de Nederlanders op de vlucht. Omwonenden die de knal hadden gehoord gaven het kenteken van de vluchtauto door aan de politie. Zo ontstond een achtervolging van tientallen kilometers, eerst over provinciale wegen en later – tegen het verkeer in – over de snelweg. Daarbij ramde de vluchtauto meerdere politiewagens, struiken en hekken.

Spookrijden

Op een parkeerplaats lukte het de politie om twee van de drie plofkrakers te arresteren. De destijds 30-jarige bestuurder wist opnieuw te ontkomen en ging er met 200 kilometer per uur spookrijdend vandoor. Hij botste even later bij Heilbronn op een busje. De 45-jarige bijrijder in het busje raakte daarbij zo zwaar gewond, dat hij een week later overleed. Een andere inzittende en de Nederlander raakten levensgevaarlijk gewond.

In de rechtbank verklaarden de plofkrakers dat ze in Utrecht waren geronseld voor de plofkraak. Via hun mobieltjes hadden ze aanwijzingen gekregen.

De advocaat van de tot levenslang veroordeelde gaat in beroep, aldus berichtgeving van de NOS.