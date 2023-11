Slachtoffer crash na plofkraak dood, Nederlander (30) nog voortvluchtig

Print This Post

Een 45-jarige passagier van een bestelbus, die twee weken geleden zwaargewond raakte bij een crash op de Autobahn na een plofkraak in het Duitse Wiernsheim, is dinsdag overleden aan zijn verwondingen. Dat meldt de politie van deelstaat Baden-Württemberg in een persbericht. De Duitse politie heeft twee Nederlanders opgepakt, maar zoekt nog een voortvluchtige 30-jarige verdachte.

Achtervolging

In de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 november 2023 werden twee Nederlanders van 21 jaar opgepakt tijdens een vluchtpoging, nadat ze in Wiernsheim (Enzkreis) een geldautomaat opbliezen. Bij de plofkraak werd 40.000 euro buitgemaakt. De twee mannen werden na een korte achtervolging te voet gearresteerd, nadat ze vlak daarvoor waren gevlucht uit een auto die tot stilstand was gekomen op een parkeerplaats bij Bauernwald.

Spookrijder

De derde verdachte van 45 jaar vluchtte alleen verder in de auto, reed in tegengestelde richting de snelweg op en crashte vervolgens op een tegenligger. De voortvluchtige 30-jarige bestuurder en de twee inzittenden van het bestelbusje raakten ernstig gewond. Op dinsdag 21 november is de 45-jarige passagier van het bestelbusje aan zijn verwondingen overleden.

De twee Nederlanders van 21 zitten sinds 12 november vast, maar beroepen zich op hun zwijgrecht. Tegen de voortvluchtige 30-jarige bestuurder is inmiddels een arrestatiebevel uitgevaardigd.

Brandweerkazerne

De politie kon de plofkrakers op het spoor komen, omdat er in de buurt van de bank in Wiernsheim een brandweerkazerne was, waar de ontploffing werd gehoord en brandweerlieden het kenteken noteerden en doorgaven. Tijdens hun vlucht ramden de verdachte plofkrakers ook nog een politieauto.

In het wrak van de vluchtauto werden de 40.000 euro en explosieven gevonden.

Het onderzoek naar de zaak wordt voortgezet door de recherche van Baden-Württemberg en het Openbaar Ministerie in Karslruhe.