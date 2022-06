Lezersonderzoek: doe mee en win!

Connect on Linked in

Sinds de herfst van 2010 brengt Crimesite misdaadnieuws op internet. Inmiddels zijn we al bijna twaalf jaar lang de grootste Nederlandse “crimeblog”. We willen dat natuurlijk blijven en over criminaliteit nieuws en achtergronden blijven brengen. Tegelijk denken we na over de mogelijkheden die de toekomst biedt, zoals het produceren van podcasts en video, en het uitgeven van nieuwe boeken.

Ook realiseren we ons dat er op dit moment erg veel reclame op Crimesite staat. Dat is nodig om de site rendabel te maken, maar we zouden liever minder of zelfs geen reclame willen tonen. In de toekomst zullen het uiterlijk, de inhoud en de vorm van Crimesite opnieuw gaan veranderen. Om een betere indruk te krijgen waar onze lezers naar op zoek zijn en wat ze van ons verwachten zouden we je willen vragen om (anoniem) een aantal vragen te beantwoorden.

Onder de deelnemers verloten we een boekenpakket met true crime boeken. Wil je daar kans op maken, vul dan je e-mailadres in. Dit wordt uitsluitend voor de verloting gebruikt, niet voor andere doeleinden.

In onderstaande vragenlijst zijn bij bepaalde vragen meer dan één antwoord mogelijk.