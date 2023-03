Liander en politie rolden vorig jaar 360 wietkwekerijen op

Connect on Linked in

Netbeheerder Liander meldt dat er in 2022 samen met de politie 360 wietkwekerijen zijn opgerold waarbij sprake was van energiediefstal. In 2021 kwam het aantal ontdekte wietkwekerijen nog boven de 600 uit. Vorig jaar is voor 18,7 miljoen kilowattuur (kWh) illegaal aan stroom afgetapt. Dit is bijna net zoveel als jaarlijks door 6.500 huishoudens wordt verbruikt.

Meldingsbereidheid lager

Toch betekent dit volgens Liander niet dat het aantal kwekerijen ook daadwerkelijk afneemt. Liander werkt samen met de politie en het Openbaar Ministerie. Zij merken dat er opvallend minder meldingen binnenkomen van mensen die een wietkwekerij vermoeden. Ook het aantal meldingen via Meld Misdaad Anoniem loopt enorm terug. Waardoor dit komt, is niet bekend.

Brandgevaar

Het aantal wietkwekerijen dat jaarlijks wordt ontdekt is maar een fractie van het totale aantal. Geschat wordt dat er in het gebied waar Liander als netbeheerder actief is ongeveer 8.000 wietkwekerijen zijn gevestigd. Jaarlijks zijn er in Nederland ongeveer 65 woningbranden die worden veroorzaakt door illegale en ondeugdelijke technische installaties in de woningen, opgezet voor het kweken van wiet.

Naast brandgevaar leiden illegale aansluitingen ook tot maatschappelijke kosten. Elektriciteit die wordt gestolen moet namelijk worden betaald door Liander zelf. Wanneer de schade niet kan worden verhaald op degene die de elektriciteit illegaal aftapt, gaan de prijzen omhoog en betaalt de burger.

Regionale cijfers

De 360 opgespoorde wietkwekerijen zijn verdeeld over het gebied waar Liander de netbeheerder is. Het gaat daarbij Gelderland, Flevoland, Friesland, Noord-Holland en een deel van Zuid-Holland. Hieronder zijn de aantallen per provincie weergegeven en de top 5 van gemeenten met de meest opgespoorde wietkwekerijen in 2022.

Cijfers per provincie

Noord-Holland: 167 (2021: 310)

Gelderland: 102 (2021: 172)

Flevoland: 48 (2021: 67)

Friesland: 36 (2021: 47)

Zuid-Holland: 7 (37)

Top 5 gemeenten

Amsterdam: 74 (2021: 135)

Almere: 28 (2021: 36)

Arnhem: 26 (2021: 41)

Leeuwarden: 16 (2021: 10)

Lelystad: 14 (2021: 20)