Lichaam aangetroffen in uitgebrande auto in Baarlo

In het Limburgse dorp Baarlo (bij Venlo) is zondagnacht in een uitgebrande auto een lichaam aangetroffen. De politie gaat uit van een misdrijf. De politie kwam af op meerdere meldingen van een reeks harde knallen, een explosie en het geluid van de claxon van een auto.

Toen agenten ter plaatse kwamen aan de Berckt in Baarlo, troffen ze de brandende auto aan. Nadat de brandweer het vuur had geblust, werd in de auto het lichaam gevonden. Wie het slachtoffer is en wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

De politie gaat uit van een misdrijf. De brandweer voert een warmtescan in de omgeving uit, om er zeker van te zijn dat er niet meer slachtoffers zijn.

De plaats delict is afgezet voor onderzoek. Rond 01.30 zouden in de omgeving mogelijk schoten zijn gehoord.