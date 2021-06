Lichaam Amsterdamse tiener aangespoeld in België

Connect on Linked in

Het lichaam van de achttienjarige Rodinho Breinburg (foto) is aangetroffen in de Schelde, in het Belgische Bazel. Hij is mogelijk het slachtoffer geworden van een afrekening.

De tiener werd sinds 15 juni vermist. Zijn stoffelijk overschot werd zaterdag 19 juni gevonden bij een steiger van het Scheldeveer tussen Hemiksem en het Vlaamse Bazel, zo’n tien kilometer van Antwerpen. Eerder die week was daar al gezocht naar een persoon die onder onduidelijke omstandigheden in het water was geraakt. Toen werd er niets gevonden.

H-buurt

Rodinho Breinburg was afkomstig uit de H-buurt in Amsterdam-Zuidoost. Afgelopen weekeinde liet zijn vader via Facebook weten dat zijn zoon was overleden. Ook meldt hij in een filmpje op sociale media: ‘Er waren tijden waarin je dingen deed waarvan je wist dat je ze niet moest doen, maar dat was je vergeven.’ En: ‘Voor de mensen die met vragen komen over wat er met mijn zoon is gebeurd: ik kan geen antwoord geven. Ik heb er de kracht niet voor. AUB. De zaak is in handen van de politie’.

Van de fiets getrapt

Breinburg verwierf in februari 2020 een dubieuze reputatie toen hij op snapchat een filmpje deelde. Daarop was te zien dat vanaf een scooter waarop hij zat een 65-jarige man van zijn fietst werd getrapt. Het incident, dat plaatsvond op de IJdoornlaan in Amsterdam-Noord, veroorzaakte grote commotie op sociale media. Breinburg meldde zich daarop zelf bij de politie. Hij was toen 17 jaar en kreeg 180 dagen jeugddetentie.

Verschillende media voeren bronnen op die stellen dat Breinburg waarschijnlijk het slachtoffer is geworden van een criminele afrekening. Wat de achtergronden zouden zijn van die eventuele moord wordt daarbij niet vermeld.