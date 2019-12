Lichaam in kliko Edam blijkt van zwerver (UPDATE)

Connect on Linked in

In een afvalbak aan de Schepenmakersdijk in Edam is zondagochtend het lichaam van een man gevonden. Het blijkt te gaan om een 39-jarige man uit Muntendam die volgens de politie ‘een zwervend bestaan’ leidde. De politie heeft inmiddels een misdrijf uitgesloten.

Het lichaam werd rond 11.30 aangetroffen in een kliko op de binnenplaats van het monumentale vergadercomplex van het waterschap aan de Schepenmakersdijk. De politie kwam met meerdere auto’s ter plaatse. Ook meerdere ambulancevoertuigen waren aanwezig. De politie zette het huis aan de Schepenmakersdijk af met linten en deed de hele dag onderzoek naar de identiteit en toedracht.

Ondersteboven

Het leek aanvankelijk te gaan om een misdrijf, maar dat heeft de politie inmiddels uitgesloten. De 39-jarige man uit Muntendam werd levenloos ondersteboven gevonden in een kliko. Hoe de zwerver in de afvalbak terecht is gekomen en waaraan hij is overleden, is onduidelijk.

