Lichaam gevonden na brand in drugsschuur bij Rotterdam

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

In een pand waar gisteravond brand woedde in Berkel en Rodenrijs is dinsdagmorgen door het 13-jarige zoontje van de eigenaar van het pand een lichaam aangetroffen. Volgens getuigen zou het lichaam op de achterbank van een uitgebrande auto zijn gevonden.

(Beeld JBMedia)

20-jarige

De auto stond in een afgebrande schuur. Het lichaam is inmiddels geïdentificeerd. Het slachtoffer is een 20-jarige man uit Rotterdam.

Woensdag wordt er sectie verricht op het lichaam, om zo de doodsoorzaak te achterhalen.

Groot team

In de afgebrande schuur zijn volgens de politie spullen aangetroffen die duiden op de productie synthetische drugs.

Zondagmiddag om 15.35 kwam de melding over brand in de schuur binnen. Het ging om een een schuur bij een boerderij aan de Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs.

Er wordt onderzoek verricht door een groot rechercheteam en daarbij wordt ook rekening gehouden met brandstichting.