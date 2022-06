Lichaam Hindoestaan (65) aangetroffen vlakbij uitgebrande auto in Suriname

Connect on Linked in

In Suriname is vrijdagochtend vlakbij een uitgebrande auto het lichaam aangetroffen van een 65-jarige man van Hindoestaanse afkomst. Waterkant schrijft dat politieonderzoek leidde naar de woning van het slachtoffer in de Surinaamse plaats Domburg, waar tijdens een huiszoeking ruim 40 kilo drugs is gevonden. Of het mogelijk om een partij cocaïne gaat, is niet bekendgemaakt.

(Beeld: Waterkant)

Het slachtoffer dat vlakbij een uitgebrande auto aan de Afobakaweg werd aangetroffen is de 65-jarige Hansradj L. De politie gaat er vanuit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen.

De Surinaamse politie kwam af op een melding dat aan de Afobakaweg een voertuig in brand stond. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen zij 100 meter verderop, bij een racebaan in een aangrenzend bos vlakbij de hoofdweg, het stoffelijk overschot aan van de Hindoestaanse man.

Snijwond

In de hals van het slachtoffer zou een snijwond zijn aangetroffen. Over het hele lichaam zijn sporen van vermoedelijk stomp geweld aangetroffen, aldus Waterkant.

40 kilo drugs

In de woning van het slachtoffer in Domburg vond de politie ruim 40 kilo drugs. De partij is in beslag genomen. Ook het lichaam van het slachtoffer en de uitgebrande auto zijn voor onderzoek in beslag genomen.

Er zijn nog geen arrestaties verricht. Het onderzoek van deze zaak is door politie van Paranam overgedragen aan de afdeling kapitale delicten.