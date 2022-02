Lichaam in dakkoffer in kanaal gedumpt

Connect on Linked in

In het water van het Oranjekanaal nabij Orvelte (Drenthe) is maandag een dakkoffer met daarin een stoffelijk overschot aangetroffen. De politie is onderzoek begonnen naar hoe deze persoon om het leven is gekomen. Omstreeks 14.00 kreeg de politie een melding over een dakkoffer in het water van het Oranjekanaal. Toen de politie de koffer onderzocht bleek dat er een overleden persoon in zat.

De politie zegt op basis van onderzoek dat het goed mogelijk dat de dakkoffer al op zaterdag 5 februari in het water terecht is terechtgekomen. De politie houdt ernstig rekening met een misdrijf. Er is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) op de zaak gezet. De identiteit van de persoon is nog niet duidelijk.

Het lichaam is maandag veiliggesteld en wordt onderzocht door het team Forensische Opsporing (FO). Ook is er maandag onderzoek gedaan op de vindplaats. Dit sporenonderzoek wordt dinsdag voortgezet. Zo zal er worden gedoken op de locatie om te kijken of er onder water nog sporen zijn. Verder is er ook een buurtonderzoek gestart. Een ander en zeer belangrijk onderdeel in het onderzoek is de aangetroffen dakkoffer.

De recherche richt zich ook op de herkomst van de dakkoffer (foto).