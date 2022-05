Lichaam vermiste Jihad Jafo (33) aangetroffen in Overijssels kanaal

Connect on Linked in

Het lichaam van de vermiste Jihad Jafo (33) uit Enschede is zondagmiddag aangetroffen in het kanaal Almelo – De Haandrik, ter hoogte van het dorp Bruchterveld (bij Hardenberg). De politie gaat er vanuit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Jafo werd op 6 december 2021 voor het laatst in levenden lijve gezien.

NFI

Voorbijgangers zagen zondagmiddag een onbekend voorwerp in het water drijven en schakelden de politie in. Bij nader onderzoek bleek het om een lichaam van een overleden man te gaan. Het stoffelijk overschot is vervolgens naar het Nationaal Forensisch Instituut (NFI) gebracht voor onderzoek naar de identiteit.

Uit de sectie is maandag gebleken dat het gaat om het lichaam van de sinds 6 december 2021 vermiste Jihad Jafo uit Enschede.

In auto gestapt

Hij vertrok maandagavond 6 december tussen 19.30 en 20.00 samen met een vriend vanaf zijn woning aan de Gasjuffer in Enschede. Deze vriend vertelde dat hij de in SyriĆ« geboren Jihad voor het laatst zag bij de rotonde aan de Euregio en Sleutelweg in Enschede. Jihad zag daar een auto staan met daarin iemand die hij blijkbaar kende en waarmee hij – volgens de vriend – per se in gesprek wilde. Hij is toen bij die andere man in de auto gestapt. Dit is laatste keer dat de vriend hem zag.

Op basis van de telefoongegevens van Jihad weet de recherche dat zijn telefoon om 21.20 die avond aanstond in de omgeving van Den Ham (bij Vroomshoop). Daarna ontbrak van hem elk spoor.

Drugsmilieu

De recherche hield vanaf het begin rekening met een conflict binnen het criminele milieu, aangezien Jihad in het verleden als drugskoerier actief is geweest. Volgens de recherche ging Jihad ook veel om met mensen in het Duitse Gronau, vlak over de grens bij Enschede. Hij kwam daar wel eens in horecagelegenheden.