Lichaam vermiste tiener in Sittard aangetroffen, omgekomen door misdrijf

Connect on Linked in

In een bosperceel bij De Kollenberg in Sittard is donderdagmiddag het lichaam gevonden van de vermiste 19-jarige Xavier Durlinger. De politie zegt dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen.

Het stoffelijk overschot van de tiener werd donderdag rond 13.30 aangetroffen. Xavier Durlinger werd woensdagavond 11 mei om 22.30 voor het laatst gezien toen hij fietste bij Ligne, in het centrum van Sittard. Sindsdien ontbrak van hem elk spoor.

De omgeving van de vindplaats is afgezet voor sporenonderzoek. Daarnaast worden in de omgeving mogelijke camerabeelden veilig gesteld. Ook getuigen worden gehoord.

Fiets en pet spoorloos

De politie meldt dat de fiets van het slachtoffer, een zwarte herenfiets van het merk Cortina, nog niet gevonden is. Deze herenfiets is voorzien van een traditionele koplamp, een standaard en trommelremmen aan de voorzijde. Ook de zwarte pet met goudkleurige letters van het slachtoffer is nog niet terecht. Beide kunnen volgens de politie belangrijk zijn voor het onderzoek.