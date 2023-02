Lichaamsresten Chinees fotomodel in soeppannen teruggevonden

Connect on Linked in

In een woning in de Chinese stad Hongkong is vrijdag het onthoofde lichaam gevonden van het vermiste model Abby Choi (28). Haar lichaam was in stukken gehakt en delen ervan werden in soeppannen in een koelkast aangetroffen. Haar voormalige schoonvader, ex-schoonmoeder, ex-man en zijn broer zijn opgepakt.

De afgehakte benen van het sinds dinsdag vermiste fotomodel Abby Choi werden vrijdag gevonden in een koelkast van een flatwoning in Lung Mei Tsuen, een buitenwijk in Hongkong. In twee soeppannen werd menselijk weefsel gevonden. De politie zegt nog op zoek te zijn naar het hoofd, de romp en de handen van het slachtoffer.

Vleesmolen

Bij de doorzoeking van de flatwoning vond de politie onder meer een vleesmolen, hakmachines, een hamer en een kettingzaag.

Zaterdag werd bekend dat Choi’s voormalige schoonvader (65) en schoonbroer (31) zijn opgepakt op verdenking van moord. Ook haar ex-man (28) is opgepakt. Haar ex-schoonmoeder wordt belemmering van de rechtsgang verweten. Drie verdachten moeten maandag voor de rechter verschijnen.

Conflict over geld

Abby Choi zou ruzie over een groot geldbedrag met haar ex-man en zijn familie hebben gehad. Haar ex-man is vrijdag ook opgepakt, maar waar hij officieel van verdacht wordt is nog niet bekend.

Choi stond deze maand nog op de cover van het modeblad L’Officiel Monaco.