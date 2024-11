Lichaamsresten vermiste Albert Visser gevonden

Dinsdag maakte de politie bekend dat forensisch specialisten bij onderzoek in en rond de woning van de destijds 67-jarige Albert Visser lichaamsresten hadden gevonden. Sinds maandag deed de politie uitgebreid onderzoek bij de woning aan de C. van Everdingenlaan in Heerhugowaard. Vandaag maakt de politie bekend dat uit dactyloscopisch onderzoek aan de hand van vingerafdrukken blijkt dat er een 100% match is met Albert Visser.



‘Dat betekent dat het lichaam van de vermiste is gevonden en er een einde aan de zoektocht naar Albert Visser komt’, aldus de politie. Het onderzoek naar de omstandigheden van het overlijden van het slachtoffer wordt voortgezet.

De 31-jarige zoon van Albert Visser is maandag aangehouden als verdachte.

Vermist

Voormalig ingenieur Visser was sinds 10 januari 2021 vermist. Sindsdien was er geen teken van leven meer geweest. Visser is in oktober 2021 als vermist opgegeven bij de politie. Negen maanden nadat hij voor het laatst is gezien. De recherche heeft in de loop der tijd op verschillende manieren onderzoek gedaan, maar vond tot deze week nog geen spoor van de man.