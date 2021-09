Lichtgewonde bij beschieting shishalounge in Leiden

Print This Post

Bij de beschieting van shishalounge Marrakech aan de Herenstraat in Leiden is donderdagnacht een persoon lichtgewond geraakt. In de ruiten van het pand zitten zeker elf kogelgaten, zo meldt Oproep West. De recherche doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.

De politie meldt dat rond 03.00 meerdere meldingen binnenkwamen over schoten in de Herenstraat. Toen agenten ter plaatse kwamen bleek de voorgevel van de shishalounge te zijn beschoten.

De straat is enige tijd afgezet voor sporenonderzoek. De recherche doet verder onderzoek. Volgens getuigen zouden er mogelijk twee verdachten betrokken zijn bij de beschieting. Bij de zoektocht werd onder meer een politiehelikopter ingezet.

Gesloten

Shishalounge Marrakech werd vorig jaar op last van de burgemeester gesloten vanwege het overtreden van de coronaregels. Ook trok de gemeente in 2015 de horecavergunning van de zaak in. Uiteindelijk mocht de zaak weer open.