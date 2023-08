Lichtgewonde bij schietincident in centrum Den Haag (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij een schietpartij zaterdagnacht in Den Haag is een persoon lichtgewond geraakt. De toedracht van de schietpartij is nog niet bekend.

Gewond

Het schietincident vond plaats in de Herenstraat in het centrum van Den Haag. De gewonde persoon was na de schietpartij aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis vervoerd. Dat meldt de website van RTV West zondag.

In de loop van zondagmorgen meldt de politie dat het slachtoffer een 36-jarige man uit Den Haag is.

Toedracht

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van de schietpartij. Het is niet bekend of er verdachten zijn aangehouden.