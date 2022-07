Lichtgewonde bij schietpartij in Zeist

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Politieagenten hebben vrijdagavond rond 20.45 een 41-jarige man gearresteerd die mogelijk betrokken was bij een schietincident op de Graaf Adolflaan in de wijk Kerckebosch. Een man was daar bij een schietpartij lichtgewond geraakt.

De politie heeft rond 20.40 meerdere meldingen gekregen over het schietincident. Agenten waren snel ter plaatse en hielden op de Kerckeboschlaan de verdachte aan. Het is een man uit Zeist. Hij is ingesloten voor verhoor.

Het slachtoffer is 40 jaar en komt eveneens uit Zeist.