Twee mannen zijn in Amsterdam-Zuidoost gewond geraakt na een schietpartij. Ze waren volgens de politie nog aanspreekbaar en naar een ziekenhuis gebracht.

Het incident vond plaats op een parkeerplaats bij de Gaasperplas. Over de dader of daders is niets bekend.

Even na 03.50 werd er een schietpartij gemeld in de buurt van de Valburgdreef in Amsterdam-Gaasperdam. Dat is de weg langs de groenstrook aan de Gaasperplas.