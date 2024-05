Lid Dominicaanse gang gearresteerd in Amsterdam

Connect on Linked in

In Amsterdam is deze week een lid van Los Trinitarios aangehouden op verzoek van de Spaanse autoriteiten. De Trinitarios is een criminele organisatie met vooral leden met een achtergrond in de Dominicaanse Republiek. De man wordt verdacht van poging tot moord en ander geweldfeiten.

Nachtclub

Spanje had een Europees aanhoudingsbevel voor de man uitgevaardigd. Hij was sinds 19 februari 2017 voortvluchtig na een schietpartij bij een Madrileense nachtclub. Hij zou een criminele rivaal hebben beschoten nadat er binnen in de club een confrontatie was geweest tussen leden van de Trinitarios en een andere Dominicaanse gang: Dominican don’t Play (DDP).

Vingerafdrukken

De Spaanse recherche had in de Dominicaanse Republiek vingerafdrukken van de verdachte opgevraagd. Daarmee werd vastgesteld dat een man, die in Amsterdam onder een andere identiteit leefde, daadwerkelijk de verdachte was.

Hij werd geobserveerd terwijl hij regelmatig bij familieleden in Amsterdam op bezoek ging.

Rikers Island

De Trinitarios is van oorsprong een gevangenisbende, opgericht in 1993 in de gevangenis op Rikers Island in New York door twee Dominicanen. Latino’s van Dominicaanse komaf waren in Amerikaanse gevangenissen kwetsbaar en ongeorganiseerd. Andere Latino’s, van Midden-Amerikaanse (en Mexicaanse komaf), hadden zich verenigd in bendes als Barrio 18 en Mara Salvatrucha.

De Trinitarios zijn sterk vertegenwoordigd in steden aan de oostkust van de Verenigde Staten, in Spanje en in de Dominicaanse Republiek.