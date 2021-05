‘Lid Hardliners mogelijk achter dodelijke schietpartij Haarlem’

Connect on Linked in

Een 45-jarige man werd zondagavond door zijn hoofd geschoten in een tuin aan de Beeksteeg in Haarlem. Hij overleed later in het ziekenhuis. Volgens De Telegraaf houdt de recherche er sterk rekening mee dat de schutter een lid is van de motorclub Hardliners.

De schietpartij vond zondag omstreeks 21:30 plaats. Buurtbewoners meldden toen dat een vrouw werd geslagen, ook was er een knal gehoord. Toen de politie polshoogte kwam nemen vonden ze het zwaargewonde slachtoffer.

Getuigen hadden een witte Caddy bestelbus zien wegrijden, die later in Zandvoort werd terug gevonden.

Het motief voor het schietincident zou in de relationele sfeer liggen.

Lysander de R.

De motorclub Hardliners is vanuit de gevangenis opgericht door Lysander de R., een voormalig Hells Angel. De R. werd in 2018 veroordeeld tot negen jaar cel voor onder andere deelname aan een criminele organisatie. De Hardliners hebben inmiddels honderden leden, verdeeld over circa 20 chapters. Sommige leden worden verdacht van verschillende geweldsmisdrijven. Ze zouden ook een conflict hebben met leden van de verboden motorclub Satudarah, waarbij onder andere een bom ontplofte bij een woning in Hoorn.