‘Bom in Hoorn was bedoeld voor prominent Satudarah-lid’

De explosie bij een woning in Hoorn maandagnacht houdt volgens De Telegraaf verband met een machtstrijd tussen de verboden motorclub Satudarah en de in 2019 opgerichte motorclub Hardliners MC. De aanslag zou zijn gericht op prominent Satudarah-lid Patrick K.

Vergelding

Bij de aanslag op de woning aan het Gerritsland vielen geen gewonden, maar raakten wel meerdere woningen en vier auto’s zwaar beschadigd. De explosie is vermoedelijk een vergeldingsactie voor een incident waarbij afgelopen weekend enkele voormalige Satudarah-leden naar een woning werden gelokt. Deze leden waren overgestapt naar Hardliners MC, de motorclub van Lysander de R., voormalig president van Hells Angels Haarlem.

Vernederd

De overgestapte leden werden in de woning opgewacht door ongeveer 30 Satudarah-leden die volgens De Telegraaf hun voormalige ‘brothers’ zwaar vernederden. Onder bedreiging van wapens moesten ze zich uitkleden en werden hun beelden op sociale media verspreid met de tekst ‘Van je broeders moet je het hebben’. Dit alles in de kleuren rood en wit, de clubkleuren van Hardliners MC.

Twee dagen later ging het explosief af bij de woning van Patrick K. De bom (vermoedelijk een speciaal soort granaat) zou een vergeldingactie zijn voor de vernedering. Bronnen zeggen tegen de krant dat de foto’s die verspreid zijn “een oorlogsverklaring” zijn vanuit de kant van Hardliners MC en dat er meer acties over en weer te verwachten zijn.

18 chapters

Hardliners MC werd in mei 2019 vanuit de bajes opgericht door Lysander de R., die negen jaar celstraf uitzit. Het clublogo is vrijwel identiek aan dat van de Hells Angels, wat door de motorclub als een provocatie werd gezien. Hardliners MC telt inmiddels 18 chapters in Nederland. In november vorig jaar werden vijf leden van de club gearresteerd op verdenking van afpersing en bedreiging.

De politie en gemeenten in met name Hoorn en Haarlem maken zich zorgen over nieuwe geweldsuitspattingen en hebben inmiddels uitvoerig overleg gehad.

Hardliners MC ontkent in een reactie via hun advocaat dat er sprake is van een “oorlog” met Satudarah en betrokkenheid bij geweld.