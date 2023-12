Liftende verdachte aangehouden na vondst drugslab (UPDATE)

Connect on Linked in

In Oud-Beijerland is in de nacht van vrijdag op zaterdag een drugslab gevonden. Ook werden er zes verdachten aangehouden. Eentje daarvan werd gearresteerd, toen hij op de vlucht stond te liften. Inmiddels weet de politie ook wie de verdachten zijn.

Foto is ter illustratie

Tip

Na een tip over een mogelijk drugslab op de Zinkweg in Oud-Beijerland deed de politie een inval gedaan in een loods, rond 1.15. Daar werd inderdaad een lab gevonden voor de productie van synthetische drugs. De loods stond vol grondstoffen en apparatuur voor de productie van synthetische drugs.

In totaal werden zes verdachten aangehouden, meldt de politie zaterdag.

Vluchten

Twee verdachten werden aangehouden in een auto die net wegreed toen politie bij de loods aankwam. Op de Oud-Cromstrijensedijk Westzijde in Klaaswaal zijn deze mannen aangehouden. In de auto zaten een 64-jarige Belg en een 25-jarige man uit Veldhoven. Dit laat de politie later op de zaterdag weten.

Twee andere verdachten werden aangehouden nadat ze uit de loods vluchtten. Eentje raakte daarbij gewond aan zijn voet.

Een andere werd enkele uren na de inval aangehouden, toen deze liftend rond 4.30 op de Provinciale weg N217 werd gezien. Hij stond in lichte kleding, wat een bestuurder opviel. Die belde daarop de politie. Het bleek de laatste gezochte verdachte te zijn, die alsnog kon worden aangehouden.

De vijfde en zesde verdachte zijn aangehouden in de bij de loods horende woning.

De liftende man die werd aangehouden is een 27-jarige man uit Somalië. Bij Dde aanhoudingen bij de loods en woning gaat het om een 35-jarige man uit Maasdam, een 31-jarige man uit Oud-Beijerland, en een man waarvan de identiteit onbekend is.