Lijk van man (66) gekneveld aangetroffen in Surinaamse loods

In Suriname is zaterdagochtend in een loods in Paramaribo het lijk van een man aangetroffen. Waterkant schrijft dat het gaat om de 66-jarige Mubarak Moennoe, die ondernemer was in zwaar materieel. Hij was vastgebonden en is door een misdrijf om het leven gekomen.

(Beeld uit archief)

Zijn zoon, die in het buitenland verblijft, probeerde sinds 26 november tevergeefs contact te krijgen met zijn vader. Daarop vroeg hij de buurman te gaan kijken bij de woning aan de Steenbokweg, die vervolgens het levenloze lichaam ontdekte.

De politie van Kwatta kwam op de melding af en opende de loods naast de woning. Daar werd het lichaam van het 66-jarige slachtoffer naast een auto aangetroffen. Zijn handen waren op zijn rug vastgebonden. Ook zijn voeten zaten vast en zijn mond was dichtgeplakt.

Auto spoorloos

Volgens de Surinaamse politie is Moennoe door een misdrijf om het leven gekomen. Zijn auto, een grijze Toyota Wish, is spoorloos. Ook is zijn woning overhoop gehaald. Er zijn geen sporen van inbraak aangetroffen. Het is nog niet bekend of er iets is buitgemaakt.

Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding is voor het misdrijf maakt deel uit van het onderzoek van de afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie.